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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 30 июня

30.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 30 июня

В связи с ветром порывами до 15—20 метров в секунду на субботу объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 

Сегодня, 30 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Главным образом по востоку пройдут дожди, по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди. Ветер северный порывистый и сильно порывистый. Температура воздуха ночью и утром опустится до +9…+15 °С, по юго-востоку до +18 °С, днем ожидается +15…+21 °С. 
В воскресенье, 1 июля, ночью в основном по востоку, а утром и днем во многих районах страны пройдут дожди (местами сильные). Возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Ожидается похолодание: ночью +7…+13 °С, днем +11…+16 °С, лишь в отдельных районах по северо-востоку местами температура поднимется до 19 градусов выше нуля.
В понедельник, 2 июля, опять же ожидаются дожди, местами сильные. Ветер будет переменных направлений умеренный, ночью и утром в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7…+12 °С, днем прогнозируется 11—16 тепла.
СБ.
 
 
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В связи с ветром порывами до 15—20 метров в секунду на субботу объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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