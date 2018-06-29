​На чемпионате мира по футболу пришла пора решающих матчей

Первыми в 1/8 финала сыграют Франция и Аргентина, поединок начнётся в пять часов вечера.

А в 21.00 болельщиков ждёт ещё одно захватывающее противостояние: Уругвай – Португалия. Для тех, кто поддерживает сборную Россию, главный день завтра – для выхода в четвертьфинал нужно побеждать Испанию.