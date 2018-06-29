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На чемпионате мира по футболу пришла пора решающих матчей
Первыми в 1/8 финала сыграют Франция и Аргентина, поединок начнётся в пять часов вечера.
А в 21.00 болельщиков ждёт ещё одно захватывающее противостояние: Уругвай – Португалия. Для тех, кто поддерживает сборную Россию, главный день завтра – для выхода в четвертьфинал нужно побеждать Испанию.
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Первыми в 1/8 финала сыграют Франция и Аргентина, поединок начнётся в пять часов вечера.
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