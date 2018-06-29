Авиация репетирует парад на День независимости

3 июля страна отметит День независимости, во время которого пройдет парад военной техники и авиации. TUT.BY совместно с ВоенТВ предлагает посмотреть, как репетируют свое выступление военные летчики. Трансляция репетиции начинается в 11.00.

От Беларуси в параде примут участие истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-тренировочные самолеты Л-39, учебно-боевые Як-130, военно-транспортный Ил-76, ударные вертолеты Ми-24 и военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5.

От России будут участвовать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30.

Белорусские вертолеты и самолеты, а также российские вертолеты поднимаются с военного аэродрома Мачулищи, самолеты россиян летят со своих аэродромов базирования.