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Авиация репетирует парад на День независимости

30.06.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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3 июля страна отметит День независимости, во время которого пройдет парад военной техники и авиации. TUT.BY совместно с ВоенТВ предлагает посмотреть, как репетируют свое выступление военные летчики. Трансляция репетиции начинается в 11.00.

От Беларуси в параде примут участие истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-тренировочные самолеты Л-39, учебно-боевые Як-130, военно-транспортный Ил-76, ударные вертолеты Ми-24 и военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5. 

От России будут участвовать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30. 

Белорусские вертолеты и самолеты, а также российские вертолеты поднимаются с военного аэродрома Мачулищи, самолеты россиян летят со своих аэродромов базирования.  

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Белорусские пилоты и российские вертолеты поднимаются с военного аэродрома Мачулищи.
 
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