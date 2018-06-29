В Китае шесть воспитательниц детского сада подняли внедорожник, чтобы спасти мужчину

В китайском уезде Гуань (провинция Хэбэй) шесть воспитательниц детского сада подняли внедорожник, чтобы спасти попавшего под колесо мужчину, пишет The Daily Mail .

По информации издания, водитель внедорожника не заметил сидевшего на корточках мужчину и совершил на него наезд. Когда водитель вышел из автомобиля, то увидел, что под правым передним колесом зажат человек. В это же время к машине уже бежали шесть женщин в оранжевой униформе.

Совместными усилиями им удалось сдвинуть автомобиль и освободить пострадавшего. 50-летний мужчина с переломом ноги был госпитализирован.