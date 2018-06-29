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Джазмены из США, России и Германии в субботу играют у минской ратуши

30.06.2018 10:50 — Разное | Интерфакс  
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Джазовые коллективы из США, Германии и России выступят сегодня в Минске на территории Верхнего города, у Минской ратуши, сказано в сообщении Мингорисполкома.

Основная тема вечера - "Традиции и современность". Минчане и гости столицы услышат квинтет Jonah Levine Collective, квартеты Павла Орлова и Claus Reichstaller Quartett.

Вход на все концерты свободный. Начало в 20.30.

Концерт проводится в рамках проекта  "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ".

Каждый вечер посвящен отдельной теме. В числе участников концертов как белорусские музыканты, так и гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Они исполняют инструментальную и вокальную джазовую музыку разных стилей и направлений - от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. В числе приглашенных артистов есть признанные во всем мире джазовые звезды, такие как Алекс Сипягин - солист биг-бенда Чарли Мингуса, солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер, виртуозная французская пианистка из "Билли Кобэм Бенд" Камелия Беннасер.

 
Теги: Минск
 
 
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Джазовые коллективы из США, Германии и России выступят сегодня в Минске на территории Верхнего города, у Минской ратуши, сказано в сообщении Мингорисполкома....
 
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