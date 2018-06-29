Экономический рост в Грузии в мае составил 7,5%, что является самым высоким за последние несколько лет показателем в годовом выражении.

"Сакстат (Национальная служба статистики) опубликовала данные, согласно которым экономический рост Грузии в мае достиг 7,5%", - сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге.

При этом, премьер отметил качественные изменения экономического роста. "В первую очередь, это экспорт, который по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 50%, именно это было значительным фактором, содействующим экономическому росту", - сказал М.Бахтадзе.

По данным Национальной службы статистики, за январь-май 2018 года ВВП Грузии увеличился на 6,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года.

Как сообщалось, в апреле экономика страны выросла на 6,5% по сравнению с апрелем прошлого года. На тот момент показатель был самым высоким среди месячных показателей нескольких лет в годовом выражении.

Правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны в этом году на 4,5%. На этом же уровне (4,5%) ожидают роста экономики Грузии Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития.