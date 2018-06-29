Трамп хочет обсудить с Путиным траты двух стран на вооружение, Крым и Сирию

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить траты двух стран в миллионы долларов на вооружение.

"Мы будем говорить о событиях, происходящих в мире, будем говорить о мире. Мы даже можем поговорить о том, чтобы сэкономить миллионы долларов, которые тратятся на вооружение. Мы создаем такие силы, которые никто никогда не видел", - сказал Д.Трамп журналистам.

Также он хочет обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также тему приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

"Мы [США] собираемся говорить об Украине, о Сирии, о выборах. Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы. Мы будем говорить о происходящих в мире событиях. Мы будем говорить о мире", - сказал он.

Комментируя по просьбе журналистов вероятность отмены введенных против России санкций Д.Трамп сказал: "Мы посмотрим, какие шаги предпримет Россия. Мы намерены обсудить с Россией много вопросов".

Такж Д.Трамп намерен обсудить Крым. "Мы, может быть, поговорим [с Путиным] о том, что уступил [предыдущий президент США Барак] Обама", - сказал глава администрации США, приведя в качестве примера Крым. "Президент Обама позволил этому случиться", - подчеркнул президент. На вопрос, признают ли США Крым российским, он ответил: "Мы посмотрим".

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.