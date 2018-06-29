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Стартовал фестиваль "Брест Джип-Фест"
30.06.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Джиперы со всей Беларуси собрались на фестиваль "Брест Джип-Фест" под поселком Мухавец Брестского района уже в третий раз. В течении трех дней экипажи внедорожников будут соревноваться в различных экстремальных дисциплинах. В программе фестиваля предусмотрены состязания внедорожников и легковушек в своем классе, битвы монстров, ретро выставки, многочисленные конкурсы с ценными призами для зрителей и участников. Фестиваль завершится в воскресенье 1 июля.
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Джиперы со всей Беларуси собрались на фестиваль "Брест Джип-Фест" под поселком Мухавец Брестского района уже в третий раз. В течении трех дней экипажи...
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