Об организации работы городского общественного транспорта 3 июля

В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Леваневского 3 июля с 21.00 до 23.00 часов будет запрещено.



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