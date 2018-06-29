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Об организации работы городского общественного транспорта 3 июля
30.06.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до улицы Леваневского 3 июля с 21.00 до 23.00 часов будет запрещено.
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В целях обеспечения условий безопасного дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, ...
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