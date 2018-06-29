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Тарифы на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей снизят с 1 июля
30.06.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси тарифы на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей будут снижены с 1 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Соответствующее изменение в Декларацию об уровне тарифов на электроэнергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго", утверждено приказом министра антимонопольного регулирования и торговли.
Данное решение предусматривает снижение платы за электроэнергию в двухставочном тарифе для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 кВА и выше на 2,3% к задекларированному уровню. В таком же размере снижен тариф на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВА.
Как пояснили в МАРТ, снижение тарифов обусловлено итогами работы энергетической отрасли и республики в целом за истекший период 2018 года, положительной динамикой объемов производства продукции и, как следствие, увеличением объемов выручки за энергоресурсы от реального сектора экономики на фоне сложившегося низкого уровня инфляции и проводимой работы по снижению затрат.
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В Беларуси тарифы на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей будут снижены с 1 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного...
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