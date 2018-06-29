|
В Беларуси уточнят дату введения свидетельств о безопасности конструкции для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС
30.06.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси дата введения требования по обязательному получению свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, будет уточнена, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по стандартизации Беларуси.
Как пояснили в ведомстве, процедура выдачи свидетельств для физических лиц включена в проект изменений в указ Президента Беларуси от 26 апреля 2010 года №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан", который в настоящее время в установленном порядке находится на рассмотрении и утверждении, дата вступления в силу требования по обязательному получению свидетельств на транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, будет сообщена дополнительно с учетом даты вступления в силу изменений в данный указ.
Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который вступил в силу с 1 января 2015 года. Свидетельство о безопасности конструкции подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента. Эта норма применяется во всех государствах ЕАЭС. В Беларуси в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. Так, в июле 2017 года он был отложен еще на один год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уточнят дату введения свидетельств о безопасности конструкции для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС
В Беларуси дата введения требования по обязательному получению свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на транспортные средства,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)