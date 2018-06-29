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SpaceX отправила на МКС груз. Теперь в космосе появится робот-помощник с ИИ

30.06.2018 10:40 — Разное | СТВ  
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Новости США. 29 июня в 12:43 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX на МКС был запущен космический корабль Dragon с 2,7 тоннами груза.  

SpaceX отправила на МКС груз. Теперь в космосе появится робот-помощник с ИИ
Фото: facebook.com/ISS  

Как сообщает Daily Mail, среди прочего на Международную космическую станцию отправлены роботизированная рука, всё необходимое для определённого эксперимента с растениями и интерактивного робота-помощника с искусственным интеллектом.  

Больше всего интереса привлекает Cimon или Crew Interactive MObile CompanioN (Мобильный интерактивный помощник экипажа). Робот представляет собой шар размером с баскетбольный мяч. Его масса около 5 кг, он сделан из металла и пластика при помощи 3D-печати. Разработкой робота занимались компании Airbus и IBM.  

SpaceX отправила на МКС груз. Теперь в космосе появится робот-помощник с ИИ
Фото: facebook.com/IBM  

У интерактивного помощника есть экран с анимированным лицом, камеры, микрофон, динамики, вентиляторы для перемещения в условиях микрогравитации и ультрозвуковые сенсоры, чтобы Cimon мог определять своё местоположение.  

Хотя с роботом может поговорить любой член экипажа МКС, Cimon настроен взаимодействовать с 42-летним немецким космонавтом Александром Герстом, лицо и голос которого интерактивный помощник умеет распознавать. Для общения Cimon использует английский язык.  

SpaceX отправила на МКС груз. Теперь в космосе появится робот-помощник с ИИ
Фото: facebook.com/IBM  

Чтобы защитить частную жизнь космонавтов, Герст настоял, чтобы робота можно было выключать. Также из интерактивного помощника убрали анализатор тона, который мог бы определять настроение человека по его голосу.  

Касательно экспериментов, будет изучаться реакция растений на воду и стресс, что в дальнейшем должно помочь выращивать еду в космосе. Также будет изучаться рост и развитие в космосе клеток, которые отвечают за построение кровеносных сосудов. Этот эксперимент направлен на поиск нового способа лечения рака.  

SpaceX отправила на МКС груз. Теперь в космосе появится робот-помощник с ИИ
Фото: facebook.com/ISS  

Груз должен прибыть на МКС утром 2 июля. Отмечается, что первая ступень ракеты-носителя и грузовой корабль Dragon уже бывали в космосе.  

Весной 2018 года в Китае успешно запустили первую частную ракету-носитель. 

Её максимальная скорость более чем в 5,7 раза превышает скорость звука – подробности здесь.  

 
 
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Новости США. 29 июня в 12:43 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX на МКС был запущен космический корабль Dragon с 2,7...
 
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