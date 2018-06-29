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Совет Республики хочет улучшить взаимодействие с Совмином
30.06.2018 11:11 — Разное | Ежедневник
Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства для более активной и слаженной работе этих госорганов.
Об этом сегодня на закрытии весенней сессии Совета Республики сообщил его председатель Михаил Мясникович, передает
"Подготовлены конкретные предложения по его совершенствованию и направлены коллегам в Палату представителей. Основная их суть - в более активной и слаженной работе по проблемным вопросам социально-экономического развития", - сказал Михаил Мясникович.
"Это соответствует требованиям главы государства по организации конструктивной деятельности всех госорганов в интересах государства и народа", - подчеркнул спикер.
Он напомнил, что президент поставил перед Советом Республики очень ответственную задачу - ежеквартально информировать о ходе решения системных проблем экономики и вносить предложения по их устранению. Кроме того, президиум Совета Республики принял постановление о мерах по выполнению поручений главы государства, озвученных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. В правительство направлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в ряде отраслей. Премьер-министр Андрей Кобяков дал соответствующие поручения. Руководители постоянных комиссий Совета Республики ведут с министерствами серьезную работу.
"Уже сегодня можно сказать, что инициативы Совета Республики в основном поддерживаются как конструктивные и своевременные", - отметил Михаил Мясникович.
Еще одно персональное поручение главы государства Совету Республики - изучить и дать предложения по вопросам, касающимся административно-территориального устройства страны. Рабочая группа сформирована и приступила к работе. В верхней палате парламента заинтересованы в предложениях и идеях со стороны граждан.
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Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства для более активной и слаженной работе этих госорганов.
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