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Совет Республики хочет улучшить взаимодействие с Совмином

30.06.2018 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Совет Республики хочет улучшить взаимодействие с Совмином

Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства для более активной и слаженной работе этих госорганов.

Об этом сегодня на закрытии весенней сессии Совета Республики сообщил его председатель Михаил Мясникович, передает БЕЛТА. Совет Республики проанализировал законодательство, регламентирующее вопросы взаимодействия парламента и Совета Министров.

"Подготовлены конкретные предложения по его совершенствованию и направлены коллегам в Палату представителей. Основная их суть - в более активной и слаженной работе по проблемным вопросам социально-экономического развития", - сказал Михаил Мясникович.

"Это соответствует требованиям главы государства по организации конструктивной деятельности всех госорганов в интересах государства и народа", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что президент поставил перед Советом Республики очень ответственную задачу - ежеквартально информировать о ходе решения системных проблем экономики и вносить предложения по их устранению. Кроме того, президиум Совета Республики принял постановление о мерах по выполнению поручений главы государства, озвученных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. В правительство направлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в ряде отраслей. Премьер-министр Андрей Кобяков дал соответствующие поручения. Руководители постоянных комиссий Совета Республики ведут с министерствами серьезную работу.

"Уже сегодня можно сказать, что инициативы Совета Республики в основном поддерживаются как конструктивные и своевременные", - отметил Михаил Мясникович.

Еще одно персональное поручение главы государства Совету Республики - изучить и дать предложения по вопросам, касающимся административно-территориального устройства страны. Рабочая группа сформирована и приступила к работе. В верхней палате парламента заинтересованы в предложениях и идеях со стороны граждан.

 
 
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Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства для более активной и слаженной работе этих госорганов.
 
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