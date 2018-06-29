|
С 1 июля школьники платят за проезд в общественном транспорте
Белорусские школьники из некоторых регионов с 1 июля будут платить за проезд в общественном транспорте.
Это обусловлено постановлением правительства № 202 от 16 февраля 2011 года, в котором указано, что учащиеся образовательных учреждений имеют право ездить в общественном транспорте от места проживания до места учебы бесплатно с сентября до конца июня.
Однако власти регионов сами решают вопрос об оплате проезда с июля и августе школьниками. Так, в Минске учащиеся могут пользоваться общественным транспортом бесплатно весь год, включая последние два месяца лета.
В Гродно с 1 июля бесплатный проезд для школьников в городском общественном транспорте отменяется, отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские школьники из некоторых регионов с 1 июля будут платить за проезд в общественном транспорте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)