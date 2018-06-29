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С 1 июля школьники платят за проезд в общественном транспорте

30.06.2018 11:34 — Разное | БДГ  
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Белорусские школьники из некоторых регионов с 1 июля будут платить за проезд в общественном транспорте.

Это обусловлено постановлением правительства № 202 от 16 февраля 2011 года, в котором указано, что учащиеся образовательных учреждений имеют право ездить в общественном транспорте от места проживания до места учебы бесплатно с сентября до конца июня.

Однако власти регионов сами решают вопрос об оплате проезда с июля и августе школьниками. Так, в Минске учащиеся могут пользоваться общественным транспортом бесплатно весь год, включая последние два месяца лета.

В Гродно с 1 июля бесплатный проезд для школьников в городском общественном транспорте отменяется, отмечает s13.ru. За безбилетный проезд в июле и августе придется заплатить штраф.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусские школьники из некоторых регионов с 1 июля будут платить за проезд в общественном транспорте.
 
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