С 1 июля школьники платят за проезд в общественном транспорте

Белорусские школьники из некоторых регионов с 1 июля будут платить за проезд в общественном транспорте.

Это обусловлено постановлением правительства № 202 от 16 февраля 2011 года, в котором указано, что учащиеся образовательных учреждений имеют право ездить в общественном транспорте от места проживания до места учебы бесплатно с сентября до конца июня.

Однако власти регионов сами решают вопрос об оплате проезда с июля и августе школьниками. Так, в Минске учащиеся могут пользоваться общественным транспортом бесплатно весь год, включая последние два месяца лета.