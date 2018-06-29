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Россиян обязали платить за дождь

30.06.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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Жители города Кунгур в Пермском крае с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая попадает в канализацию, пишет Lenta.ru со ссылкой на местное издание «Искра».

Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В первой платежке с новым тарифом управляющая компания указала сумму сразу за два месяца. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год.

В городском «Водоканале» изданию сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.

Население Кунгура составляет более 66 тысяч человек.
 
 
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Жители города Кунгур в Пермском крае с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая...
 
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