Россиян обязали платить за дождь

Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В первой платежке с новым тарифом управляющая компания указала сумму сразу за два месяца. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год.





В городском «Водоканале» изданию сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.





Население Кунгура составляет более 66 тысяч человек.