«Евразия»: окупаемость под вопросом

Свою оценку компания пред­ставила российско-китайской рабочей группе, которой теперь предстоит принять решение о дальнейших действиях.





По расчетам CREEG, общая стоимость магистрали протяженностью 9,5 тыс. км, которая должна соединить территории Китая, Казахстана, России, Беларуси и Польши до Германии, составит 9,8 трлн. RUB. Это на 40% выше российской оценки в 7 трлн. RUB.





Эксперты называют российский участок самым дорогим – он будет стоить почти половину всего проекта. Чтобы окупить магистраль, процентную ставку по привлеченным кредитам придется опустить почти до нуля, на это уйдет 27 лет, а внутренняя норма доходности составит 2,88%.





Если же исходить из текущих параметров проекта, предполагающих, что 60% средств будет привлечено в виде долга, проект не окупится никогда. В свои расчеты CREEG закладывает ставку по кредитам в 5,75% годовых, что почти вдвое ниже рыночных условий для бизнеса в России.





Как следует из китайских оценок, оплачивать проект придется за счет средств налогоплательщиков.





«Во всем мире ВСМ находятся на грани окупаемости, но цель таких проектов – не прибыль, а интеграция регионов в единое логистическое и экономическое пространство», – отметил в комментарии РБК управляющий парт­нер группы Veta Илья Жарский.





Для окупаемости нужно либо снижать кредитную ставку, либо уменьшать объем заемных средств (т.е. инвестировать «живые деньги»), либо повышать стоимость билетов для будущих пассажиров и стоимость перевозки грузов.









Предполагалось, что реализация проекта позволит перевозить сухопутным транспортом 10–15% товарооборота между Китаем и ЕС (сегодня – 2%). Основными участниками проекта должны были стать национальные железные дороги стран ЕАЭС: российское ОАО «РЖД», Белорусская железная дорога и АО НК «Казахстан темир жолы», а также китайская China Railways. Финансирование – 40% через акционерный капитал и 60% в виде кредитов финансовых организаций.





Напомним, инициатива по созданию глобальной тран­спортной и инвестиционной инфраструктуры «Один пояс, один путь» рассчитана на 30 лет. По мнению китайских специалистов, в проекте может принять участие 67 стран.





До сих пор в реализации инициативы много неясностей, которые дезориентируют деловое сообщество. До конца не разработан и точный маршрут «Шелкового пути». Предполагается, что в основе проекта лежит строительство трех железнодорожных коридоров: северного, центрального и южного, которые соединят восточные провинции Китая со странами Западной Европы. Западная ветка северного коридора должна пройти через Беларусь и Польшу в Германию и Голландию.





Несмотря на недостаточную определенность ситуации, про­декларированное Пекином намерение вложить в проект более 300 млрд. USD чрезвычайно привлекательно для многих стран. Транспортно-логистические компании ЕАЭС также стремятся предложить возможность перевозки грузов по конкурентным тарифам и заслужить внимание потенциальных клиентов и инвесторов, в первую очередь китайских.





Напомним, объем торговли ЕС – КНР составляет 1,5 млрд. EUR в день.