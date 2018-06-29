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Видеофакт. В Китае шесть воспитательниц детского сада подняли внедорожник, чтобы спасти мужчину
В китайском уезде Гуань (провинция Хэбэй) шесть воспитательниц детского сада подняли внедорожник, чтобы спасти попавшего под колесо мужчину, пишет The Daily Mail.
По информации издания, водитель внедорожника не заметил сидевшего на корточках мужчину и совершил на него наезд. Когда водитель вышел из автомобиля, то увидел, что под правым передним колесом зажат человек. В это же время к машине уже бежали шесть женщин в оранжевой униформе.
Совместными усилиями им удалось сдвинуть автомобиль и освободить пострадавшего. 50-летний мужчина с переломом ноги был госпитализирован, сообщил tut.by
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В китайском уезде Гуань (провинция Хэбэй) шесть воспитательниц детского сада подняли внедорожник, чтобы спасти попавшего под колесо мужчину, пишет The Daily Mail.
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