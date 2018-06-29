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Франция предлагает собирать в Беларуси автомобили «Пежо»

30.06.2018 11:13 — Разное | Партизан  
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Делегация французских парламентариев предлагает рассмотреть вопрос об организации в Беларуси сборочного производства и сервисного обслуживания французских легковых автомобилей концерна «Пежо-Ситроен».

Речь об этом зашла на встрече председателя Совета Республики РБ Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы «Франция-Беларусь» французского Национального собрания. 

Идею организовать сборочное производство выдвинул председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Кристоф Лежен. Он предложил также развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности и туризме. Кристоф лежен не является бизнесменом, но представляет их интересы. В связи с этим Кристоф Лежен подчеркнул, что зимой он рассчитывает приехать в Беларусь еще раз с представителями французских компаний, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

Правда, белорусская сторона рассчитывает на сотрудничество несколько другого рода: в сфере инвестиций, а также увеличения экспорта белорусских товаров во Францию. Дело в том, что, как подчеркнул Михаил Мясникович, в настоящее время Беларусь экспортирует во Францию товаров и услуг примерно на 100 млн. долларов, а импортирует из Франции примерно на 200 млн. долларов с лишним. 
 
 
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Делегация французских парламентариев предлагает рассмотреть вопрос об организации в Беларуси сборочного производства и сервисного обслуживания французских...
 
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