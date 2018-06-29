|
Франция предлагает собирать в Беларуси автомобили «Пежо»
Делегация французских парламентариев предлагает рассмотреть вопрос об организации в Беларуси сборочного производства и сервисного обслуживания французских легковых автомобилей концерна «Пежо-Ситроен».
Речь об этом зашла на встрече председателя Совета Республики РБ Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы «Франция-Беларусь» французского Национального собрания.
Идею организовать сборочное производство выдвинул председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Кристоф Лежен. Он предложил также развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности и туризме. Кристоф лежен не является бизнесменом, но представляет их интересы. В связи с этим Кристоф Лежен подчеркнул, что зимой он рассчитывает приехать в Беларусь еще раз с представителями французских компаний, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.
Правда, белорусская сторона рассчитывает на сотрудничество несколько другого рода: в сфере инвестиций, а также увеличения экспорта белорусских товаров во Францию. Дело в том, что, как подчеркнул Михаил Мясникович, в настоящее время Беларусь экспортирует во Францию товаров и услуг примерно на 100 млн. долларов, а импортирует из Франции примерно на 200 млн. долларов с лишним.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация французских парламентариев предлагает рассмотреть вопрос об организации в Беларуси сборочного производства и сервисного обслуживания французских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)