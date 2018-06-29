ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти два года за чужой счет рассылал SMS и звонил из Витебска

30.06.2018 11:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Почти два года 35-летний житель Витебска занимался фрикингом и отправил за чужой счет более 3180 SMS, а также звонил на городские номера.

Витеблянин с помощью интернет-помощника сотового оператора несанкционированно заходил в личный кабинет абонентов и настраивал там переадресацию вызовов, отправлял SMS, а также получал конфиденциальную информацию .

Как установило следствие, злоумышленник, обходя систему защиты и маскируясь под законного пользователя, отправлял сообщения различным абонентам и заказывал детализированные счета. В качестве жертв для совершения звонков через переадресацию он обычно выбирал корпоративных клиентов, у которых была задолженность на лицевом счете.

Благодаря включению переадресации вызовов, хакер с июня по декабрь 2016 года получал бонусы в виде интернет-трафика, а также массово рассылал SMS-ки неизвестным абонентам с поздравительными текстами и анекдотами. Всего за полгода ему удалось отправить более 3180 сообщений.

Витеблянин с помощью интернет-помощника сотового оператора несанкционированно заходил в личный кабинет абонентов и настраивал там переадресацию вызовов. Фото СК

С января 2017 года по май текущего года мужчина за счет других абонентов звонил на различные номера городских телефонов. В результате своими действиями он причинил вред 15 организациям Витебской, Минской и Гродненской областей, сотрудники которых пользовались номерами корпоративной связи, а также одному частному лицу на общую сумму более 600 рублей.

Жертвы хакера не подозревали о подключения переадресации, а люди, звонившие им, попадали на городской номер, который был нужен злоумышленнику, например — в аптеку, куда обвиняемый накануне звонил по личным вопросам.

Фрикинг был обнаружен, когда одна из транспортных организаций в Орше заметила, что им резко перестали звонить клиенты. Коммерсанты заподозрили конкурентов и обратились в милицию.

В результате проверки, проведенной сотрудниками отдела по раскрытию преступлении в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома, был установлен злоумышленник, манипулировавший настройками абонентов. Затем следователи установили и других потерпевших.

Действия жителя Витебска квалифицировали как несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности; модификация компьютерной информации и иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда. Ему предъявили обвинения по части 2 статьи 349, части 1 статьи 350 и статье 352 УК.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Предварительное расследование уже завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В ходе следствия эксперты установили, что информация, находящаяся в личном кабинете корпоративных пользователей может быть получена злоумышленниками путем обхода системы защиты и маскировки под законного пользователя, так как интернет-сервис входит в перечень установленных услуг и по умолчанию имеет простой пароль. Это способствовало совершению преступлений.

Следственный комитет направил в адрес руководства ОПСОСа представление с требование рассмотреть вопрос об изменении порядка доступа к личному кабинету корпоративных абонентов для исключения несанкционированного доступа.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти два года 35-летний житель Витебска занимался фрикингом и отправил за чужой счет более 3180 SMS, а также звонил на городские номера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Авиация репетирует парад на День независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика