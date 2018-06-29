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Белорусы активно покупают акции Amazon и Google

30.06.2018 10:56 — Разное | Партизан  
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Белорусы стали активно вкладывать сбережения в «голубые фишки» [акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности].

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БПС-Сбербанк», чаще всего через механизм доверительного банковского управления приобретают акции высокотехнологичных компаний.

Наиболее популярны у белорусов мировые корпорации из IT-сектора. В большинстве случаев речь идет о покупке акций Apple, Facebook или Alphabet – владельца Google. Интерес вырос и китайским гигантам – прежде всего, Alibaba Group, больше известной благодаря интернет-площадке AliExpress. Кроме того, белорусы стали активно инвестировать в Amazon , Netflix и NVIDIA – всплеск интереса к ним пришелся на последний год.

На покупку «голубых фишек» белорусы в среднем тратят от 20 тыс. до 50 тыс. долларов. Хотя есть и те, кто инвестируют 100 тыс. долларов и выше. В то же время на прирост сбережений влияет не только сумма вложений, но и выбранная стратегия. Самый большой доход составил 90 тыс. долларов – столько заработал за прошлый год один из клиентов БПС-Сбербанка.

«При грамотной стратегии инвестиции в акции позволяют заметно приумножить сбережения. Большинство клиентов выбирают портфели с низким уровнем рисков, но растет и число тех, кто реализует собственные агрессивные стратегии, играя на растущих трендах», – отметил заместитель председателя правления Сергей Суслопаров.

Интерес к акциям глобальных компаний растет на фоне снижения доходности вкладов. Белорусы ищут альтернативные способы вложения сбережений и нередко становятся совладельцами зарубежных компаний. Механизм реализован через доверительное управление: банк от имени клиента выходит на фондовый рынок, покупает акции и потом управляет портфелем.


 
 
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Белорусы стали активно вкладывать сбережения в «голубые фишки» [акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности].
 
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