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Человек-муравей оказался родом с Гомельщины

30.06.2018 10:45 — Разное | Партизан  
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Исполнитель роли Скотта Лэнга в киновселенной «Марвел» Пол Радд рассказал о своих корнях из Гомельской области.



В интервью журналу «Мир Фантастики» на вопрос о корнях ответил:

 

— Настоящая фамилия моего отца — Рудницкий. Недавно я снялся в телешоу, посвящённом поискам своих корней, и там узнал, что родители моего отца родом из деревни Холмеч в Гомельской области Беларуси, а моего прадеда призвали на службу в русскую армию 1 ноября 1895 года. Но это всё, что я знаю. Хотелось бы большего, особенно в такие моменты, как сейчас, пишет gomel.today

 


Пол Радд снялся в роли Скотта Лэнга в фильмах «Человек-муравей», «Капита Америка: Противостояние (Гражданская война) и еще не вышедших на большие экраны «Человек-муравей и Оса», а также «Мстители 4», название которых киностудия пока держит в тайне.

 

Человек-муравей — комичный супергерой, который получил костюм, позволяющий уменьшаться до размеров насекомого или даже нано-частиц. По слухам, циркулирующим в гик-сообществе, «частицы Пима», которые позволяют уменьшаться в размерах, помогут супергероям победить Танноса в «Мстителях 4». Фанаты считают, что супергерои с их помощью отправятся в прошлое через квантовое измерение и не надут главному злодею «Марвел» собрать перчатку бесконечности.

 

Уже очень скоро любители кинокомиксов смогут снова увидеть «Человека-муравья» на больших экранах. В Гомеле премьера «Человек-муравей и Оса» состоится уже 5 июля.

 
Теги: Гомель
 
 
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Исполнитель роли Скотта Лэнга в киновселенной «Марвел» Пол Радд рассказал о своих корнях из Гомельской области.
 
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