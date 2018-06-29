Человек-муравей оказался родом с Гомельщины









В интервью журналу «Мир Фантастики» на вопрос о корнях ответил:

— Настоящая фамилия моего отца — Рудницкий. Недавно я снялся в телешоу, посвящённом поискам своих корней, и там узнал, что родители моего отца родом из деревни Холмеч в Гомельской области Беларуси, а моего прадеда призвали на службу в русскую армию 1 ноября 1895 года. Но это всё, что я знаю. Хотелось бы большего, особенно в такие моменты, как сейчас, пишет gomel.today





Пол Радд снялся в роли Скотта Лэнга в фильмах «Человек-муравей», «Капита Америка: Противостояние (Гражданская война) и еще не вышедших на большие экраны «Человек-муравей и Оса», а также «Мстители 4», название которых киностудия пока держит в тайне.

Человек-муравей — комичный супергерой, который получил костюм, позволяющий уменьшаться до размеров насекомого или даже нано-частиц. По слухам, циркулирующим в гик-сообществе, «частицы Пима», которые позволяют уменьшаться в размерах, помогут супергероям победить Танноса в «Мстителях 4». Фанаты считают, что супергерои с их помощью отправятся в прошлое через квантовое измерение и не надут главному злодею «Марвел» собрать перчатку бесконечности.

Уже очень скоро любители кинокомиксов смогут снова увидеть «Человека-муравья» на больших экранах. В Гомеле премьера «Человек-муравей и Оса» состоится уже 5 июля.