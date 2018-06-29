Прибыльны ли чемпионаты мира по футболу?

На бюджетный цикл 2015-18гг. запланированы доходы в $5656 млн. По состоянию на весну 2018г. уже было получено $5555 млн. И это без доходов от продажи билетов и сувенирной продукции на Чемпионате мира (ЧМ) в России. Однако прибыльность ЧМ по футболу для ФИФА не надо путать с экономической выгодой для стран - хозяек ЧМ по футболу. Убытки для развивающихся стран, власти которых решают совместить политику, зрелища и спортивный бизнес, гарантированы.





Экономика большого футбола

2010г. в ЮАР расходы местного правительства на проведение ЧМ по футболу составили $4 млрд. В 2014г. Бразилия побила рекорд, потратив $11,6 млрд. ЧМ-2018 - самый затратный для страны-хозяйки в истории футбола. Общие затраты оцениваются на $14,2 млрд., в т.ч. транспортная инфраструктура потянула на $6,11 млрд., строительство и реконструкция спортобъектов - $3,45 млрд., инфраструктура средств размещения - $680 млн.





При подаче заявки на проведение ЧМ-2018 плановые затраты были на уровне $10 млрд. При составлении первой сметы они планировались в объеме $20,68 млрд. Из них $10,47 млрд. приходилось на федеральный бюджет. Во время подготовки к ЧМ-2018 в постановление о финансировании чемпионата 35 раз вносились различные изменения, 12 раз корректировалась цифра объема финансирования.





Например, было решено отказаться от строительства новых гостиниц. На этом было сэкономлено RUR26 млрд. Шесть стадионов были специально построены к ЧМ-2018. Самой крупной статьей расходов стало строительство транспортной инфраструктуры, в первую очередь аэропортов.





По оценке Центробанка России проведение ЧМ обеспечит дополнительный рост ВВП на 0,1-0,2 п.п. В апреле т.г. правительство России оценило эффект от ЧМ-2018 на RUR867 млрд. (около 1% ВВП). Moody's же заявил, что чемпионат не окажет сколь-нибудь заметного влияния на экономику России.





БРАЗИЛИЯ ПОПАЛА В РЕЦЕССИЮ, ЮАР - В ЛОВУШКУ СТАГНАЦИИ





Правительство Бразилии надеялось на то, что проведение ЧМ по футболу в 2014г. станет мощным стимулом для развития экономики. Однако планам и благим намерениям не суждено было сбыться. В период 2000-09гг. среднегодовые темпы роста ВВП этой страны составили 3,4%. В год проведения чемпионата ВВП вырос всего на 0,5%, а потом два года подряд минусовал на 3,5% ВВП.





Только в 2017г. Бразилия одной ногой вышла из рецессии, показав рост на 1%.





Южная Африка период 2000-09гг. увеличивала ВВП в среднем за год на 3,6%. В год проведения ЧМ-2010 ВВП увеличился на 3%. В 2011г. случилось небольшое ускорение, до 3,3% ВВП, но потом экономика стала на траекторию замедления, попав в ловушку стагнации. В период 2012-17гг. среднегодовые темпы роста составили всего 1,6%, что существенно ниже среднемировых. Созданная под ЧМ-2010 футбольная инфраструктура простаивает, принося лишь убытки.





Даже в Бразилии с ее культом футбола самый дорогой из стадионов «Манэ Гарринча» (он стоил $550 млн.) использовался для проведения лишь нескольких мероприятий после окончания ЧМ-2014г.





Нет оснований считать, что ЧМ-2018 станет катализатором экономического роста России. МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и ОЭСР не дают ей в 2018г. роста более 2% ВВП. Так что затраты на проведение мирового футбольного праздника являются, по сути дела, подарком российских налогоплательщиков миллиардам футбольных болельщиков, а также источником более чем миллиардной прибыли для ФИФА. Раз власти готовы к таким тратам для покупки пиара и улучшения имиджа страны, то футбольные начальники из Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, только разводят руками и с удовольствием подставляют кошельки.





Справка «БелГазеты». От ЧМ-2014г. ФИФА получила доход в размере $4,8 млрд., прибыль - $2,6 млрд. Доходы от трансляции матчей превысили $2,43 млрд. Спонсорская поддержка и продажа билетов принесли $1,6 млрд. и $527 млн. соответственно. На ЧМ-2018г. Ассоциация рассчитывает заработать $6,1 млрд., на $1,3 млрд. больше. Зрительская аудитория составит 3,2 млрд. человек. Доходы от трансляции матчей составят около $3 млрд. Сравните эти цифры с размером призового фонда для команд-участниц. Он составит $400 млн.: от $8 млн. для команд, не вышедших из группы, до $38 млн. для победителя.





Ключевая проблема, которую не смогла решить ни одна развивающаяся страна мира с непассионарным отношением к футболу после проведения ЧМ, - загрузка спортивной инфраструктуры, обеспечение коммерческой нагрузки на транспортную инфраструктуру и гостиницы. Как правило, большие стадионы превращаются в обузу для бюджетов - они строятся не с прицелом на их прибыльную работу после чемпионата, а просто под одно мероприятие. Построенные аэропорты и дороги также не могут быть загружены настолько, чтобы приносить прибыль.





Каким бы ярким, с точки зрения футбола, не был чемпионат, для экономики он может быть катализатором позитивных перемен, только если вместе со стадионами, гостиницами и аэропортами власти скрупулезно и качественно строят институты верховенства права, частной собственности, свободной торговли и открытой конкуренции. ЮАР, Бразилия и Россия явно не подходят под это определение экономического успеха. Скорее наоборот. Щедрые госрасходы требуют обильных заимствований. Долги нужно обслуживать и отдавать, что негативно сказывается на финансовой устойчивости государства, создает стимулы для повышения налогов. Именно это продемонстрировало правительство России в день открытия ЧМ-2018г.



