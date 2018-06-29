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Две транснациональные компании пополнят список резидентов СЭЗ «Витебск»

30.06.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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Сразу две транснациональные компании деревоперерабатывающей отрасли пополнят список резидентов СЭЗ «Витебск» и готовятся реализовать инвестиционные проекты в Витебской области.



 С литовским холдингом VMG облисполком уже подписал инвестиционный договор по созданию деревообрабатывающего комплекса, а на днях стало известно о планах организовать здесь производство австрийской группы компаний «Кроноспан».

Группа компаний «Кроноспан» считается одним из крупнейших инвесторов в странах Центральной и Восточной Европы, имеет более 40 производственных подразделений в 27 странах. В Беларуси корпорация реализует проекты в Гродненской области и на территории СЭЗ «Могилев».

 

Как заявил глава администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаил Скурат, до конца лета австрийский концерн намерен зарегистрировать в качестве резидента СЭЗ предприятие, которое займется созданием двух производств.

Одно из них будет выпускать фанеру преимущественно из российской древесины, второе – завод ОСП и ДСП – использовать для загрузки местное сырье. Предположительно, общий объем инвестиций в проект составит не менее 250 млн долларов. Площадка размером около 100 га под размещение производства выбрана на территории сектора №1 «Журжево» на окраине областного центра. При этом может быть создано порядка 500 рабочих мест.

 Кроме того, для предприятий малого и среднего бизнеса появится возможность наладить взаимодействие с крупным производителем по поставке комплектующих и разнообразных услуг на условиях субконтрактации, добавил Михаил Скурат, пишет vitvesti.by

 

Что же касается планов литовского холдинга VMG, то, как удалось выяснить «ВВ», инвестор рассматривает в качестве основной площадки Новолукомль Чашникского района. Но для него обязательным условием является организация производства на условиях свободной экономической зоны, в которую территория города не входит.

 Расширение же границ СЭЗ относится к компетенции высшего руководства государства. Добавим, что VMG планирует организовать лесопильное производство и две фабрики по выпуску древесно-стружечных плит и мебели, с объемом инвестиций около 100 млн евро. Приступить к выпуску продукции инвестор рассчитывает уже в 2019 году. 

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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