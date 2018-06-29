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Сегодня смотрим ЧМ -2018 по футболу. Сложнейшая миссия Лионеля Месси

30.06.2018 10:00 — Разное | Партизан  
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30 июня на чемпионате мира по футболу стартует плей-офф. Сложнейшая миссия Лионеля Месси, матч всей жизни российских футболистов, американская дуэль Бразилии с Мексикой и проверка англичан на прочность.

Франция – Аргентина (30 июня, 17.00 мск)

Плей-офф чемпионатов мира откроется супервывеской. Франция и Аргентина входят в весьма ограниченное число сборных, выигрывавших мундиали, причем южноамериканцы делали это дважды.
Последняя победа сборной, еще ведомой Диего Марадоной, состоялась в 1986 году, и с тех пор «альбиселесте» никак не может повторить тот успех. Был финал в 1990 году, а после этого до прошлого ЧМ не могла преодолеть стадию четвертьфинала, сообщает gazeta.ru

Четыре года назад уже с безоговорочным лидером в лице Лионеля Месси аргентинцы дошли до финала, но там в дополнительное время уступили сборной Германии благодаря голу Марио Гётце.


Reuters

И если есть у кого-то еще сомнения в величии Месси, то они как раз основываются на том, что он пока так и не смог привести свою страну к титулу чемпионов мира.

В этом году у суперзвезды «Барселоны», возможно, последний шанс: ему уже 31 года, и кто знает, в какой он будет форме в 2022 году в Катаре?

Аргентина еле попала на сам чемпионат мира, запрыгнув на отправляющийся в Россию поезд континентального отбора в последнем туре, еле-еле выбралась из группы с Хорватией, Нигерией и Исландией уже в России, забив победный гол африканцам в третьем туре на 86-й минуте.

Теперь команда Хорхе Сампаоли, которого в прессе успели по ходу турнира если не уволить, то отстранить в пользу игроков от работы, андердог в противостоянии с мощной и гиперталантливой Францией.


Но Сампаоли по-прежнему работает, пусть и немного иначе, чем в начале турнира. С игроками у него есть контакт, а сами футболисты находятся на подъеме после эмоциональной развязки битвы с Нигерией.

Но плей-офф – это всего лишь один матч, в котором может случиться все что угодно, а когда против тебя играет такая сборная, как Аргентина, да еще и с Лионелем Месси, уверенным ни в чем быть нельзя.
К тому же сами французы пока в России откровенно не впечатляют. Команда Дидье Дешама показывает очень прагматичный футбол, и первое место в квартете с датчанами, перуанцами и австралийцами, где Трехцветные набрали 7 очков при разнице мячей 3-1, – совсем не то, чего от них ожидали.

Да и статистика личных встреч на чемпионатах мира у этих сборных вряд ли добавляет уверенности европейцам. Команды встречались между собой дважды – в 1930 и 1978 годах. Пусть это был игры групповых стадий, но в обеих победила Аргентина (1:0 и 2:1).

И после этого она, кстати, на обоих турнирах доходила до финала. Смогут ли французы на «Казань Арене» сломать традицию, или же Месси и Ко начнут новый путь к главному трофею?

Уругвай – Португалия (30 июня, 21.00 мск)

А вот Уругвай и Португалия на чемпионатах мира не встречались никогда. Эти сборные даже товарищеских матчей не проводили между собой с 1972 года, так что статистика (победа южноамериканцев и ничья) вряд ли показательна.

Португалия была очень близка к первому месту в своей группе на протяжении почти всей встречи с Ираном, но Криштиану Роналду не реализовал пенальти, в добавленное время свою «точку» забила азиатская сборная, а потом она имела момент отправить Европейских бразильцев и вовсе домой.

У Уругвая групповая стадия прошла куда спокойнее. Команда Оскара Табареса очень легко и уверенно выиграла группу А, поочередно одолев Египет, Саудовскую Аравию и Россию.

Да, первые две встречи дались не так просто и закончились минимальными викториями, а в последнем туре хозяева турнира в матче за первенство в квартете играли не оптимальным составом и к тому же остались в меньшинстве еще до перерыва, но все это не отменяет одного факта: Уругвай – единственная сборная, до сих пор не пропускавшая на этом мировом форуме.



Сами южноамериканцы в атаке тоже не впечатляют, несмотря на связку Луис Суарес – Эдинсон Кавани. Все пять мячей команда провела со стандартов. Реализация уругвайцами штрафных и угловых обещает стать головной болью для Фернанду Сантуша.

Сам португальский тренер решает и еще одну важную задачу: как наилучшим образом использовать забившего уже четыре гола на турнире Криштиану Роналду. На этот раз лидеру мадридского «Реала» предстоит тяжелейшее соперничество с крайне нелюбимыми им центральными защитниками мадридского «Атлетико» Диего Годином и Хосе Марией Хименесом, который наверняка вернется в состав после пропущенного из-за повреждения поединка с Россией.

Явного фаворита в паре, которая выяснит отношения на Сочинском «Фиште», нет. Чемпионы Европы еще два года назад доказали, что способны проходить в плей-офф и без яркого футбола. Но и Уругвай – мастак с виду натужных и незрелищных побед.

Так что зрителям стоит приготовиться к не самому яркому, но очень напряженному, плотному и наверняка драматичному противостоянию.

И отдельно нельзя не отметить, что если Аргентина и Португалия выиграют свои матчи 1/8 финала, то Лионель Месси и Криштиану Роналду, имеющие по пять «Золотых мячей», впервые сыграют друг против друга на чемпионатах мира. И вполне возможно, что больше такого шанса не будет!


 
 
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30 июня на чемпионате мира по футболу стартует плей-офф. Сложнейшая миссия Лионеля Месси, матч всей жизни российских футболистов, американская дуэль Бразилии с...
 
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