Розыск: ищут жертв автомобильного афериста из Лунинца









По информации правоохранителей, 32-летний житель Лунинца Владимир Литвинчук придумал самые разные схемы обмана: предлагал услуги лимузина на свадьбы, брал задаток и исчезал; или покупал авто в рассрочку и перепродавал его, не выплатив всю стоимость. Также мужчина брал у юрлиц и ИП товары, обещая расплатиться в ближайшее время, но деньги так не выплачивал.

В УВД отметили, что от действий мошенника пострадали несколько человек. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.

Мужчина находится в бегах, его объявили в межгосударственный розыск. Милиционеры просят пострадавших или тех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого (на фото), позвонить по телефонам: +375 (29) 619-33-07, 8 (01647) 21-354.



