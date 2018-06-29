|
Гродно – лучший областной центр по санитарному состоянию и благоустройству
Итоги республиканского смотра подвели в Министерстве ЖКХ.
Победителями среди городов от 50 тысяч жителей и более признаны Жодино и Полоцк. В третьей категории (города и городские посёлки с населением от 10 до 50 тысяч жителей) лучшими стали Берёза, Рогачёв и Белыничи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги республиканского смотра подвели в Министерстве ЖКХ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)