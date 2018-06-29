​Гродно – лучший областной центр по санитарному состоянию и благоустройству

Итоги республиканского смотра подвели в Министерстве ЖКХ.

Победителями среди городов от 50 тысяч жителей и более признаны Жодино и Полоцк. В третьей категории (города и городские посёлки с населением от 10 до 50 тысяч жителей) лучшими стали Берёза, Рогачёв и Белыничи.