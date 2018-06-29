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Оставленная пищу на включённой плите чуть не стала причиной пожара в пятиэтажном доме в Брестской области
Звонок спасателям с сообщением о том, что идёт дым из квартиры на втором этаже поступил 28 июня около шести утра в Давид-Городке.
Входную дверь никто не открывал. Когда спасатели проникли в квартиру, то обнаружили лежащего на кровати мужчину. Медики провели осмотр, но от госпитализации молодой человек 1991 года отказался.
Как стало известно, причиной задымления оказалась оставленная без присмотра пища на включённой газовой плите.
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Оставленная пищу на включённой плите чуть не стала причиной пожара в пятиэтажном доме в Брестской области
Звонок спасателям с сообщением о том, что идёт дым из квартиры на втором этаже поступил 28 июня около шести утра в Давид-Городке.
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