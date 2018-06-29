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Лукашенко поговорил с президентами Австрии и Германии

30.06.2018 12:01 — Разное | БДГ  
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Александр Ван дер Беллен и Франк-Вальтер Штайнмайер после окончания митинга-реквиема в Тростенце 29 июня побывали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел с ним двусторонние переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский президент говорил с коллегами не только про совместное увековечивание памяти жертв нацизма, но и в целом о сотрудничестве в политике и экономике.

Так, на переговорах с Александром Ван дер Белленом Александр Лукашенко отметил – Беларусь ценит Австрию за поддержку на европейской арене.

«Нас в Австрии очень удивило то, насколько это место памяти, «Тростенец», выпало из общеевропейской политики памяти. А значение его очень велико, и это нельзя недооценивать. Правительство Австрии придает особое значение увековечению памяти австрийских евреев, погибших в "Тростенце" в годы Второй мировой войны», - отметил президент Австрии.

Лукашенко пригласил Александра Ван дер Беллена на Вторые Европейские игры, которые состоятся в Беларуси в 2019 году.

В разговоре с Франк-Вальтером Штайнмайером белорусский президент отметил важность умения договариваться в современном мире. Он выразил благодарность Германии за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер дал самую высокую оценку роли Беларуси в преодолении крупнейшего кризиса на европейском континенте.

 
 
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Александр Ван дер Беллен и Франк-Вальтер Штайнмайер после окончания митинга-реквиема в Тростенце 29 июня побывали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко...
 
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