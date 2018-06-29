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Правительство Швеции объявило о прекращении бойкота ЧМ-2018

30.06.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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Шведские министры планируют посетить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Швейцарии, который пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе 3 июля, сообщает Aftonbladet.


Фото: Reuters

По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, бойкот распространялся только на церемонию открытия чемпионата мира-2018. Тем не менее, издание отмечает, что до сих пор правительство страны бойкотировало турнир.

— Мы были совершенно последовательны после того, как объявили о бойкоте церемонии открытия чемпионата мира в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипаля. Мы сделали это вместе с остальными странами. В данной же ситуации считаем важным поддержать нашу команду. Приняли это решение после консультаций, например, с представителями Дании, — сообщила Вальстрём.

Ранее министр спорта Швеции Анника Страндхэлль заявляла, что не собирается посещать Россию:

— Глубоко обеспокоена политической ситуацией в России, особенно с точки зрения демократии и соблюдения прав человека. Наше правительство попросило не посещать церемонию открытия ЧМ-2018. Я не планирую посещать никакие места в России.

 
 
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Шведские министры планируют посетить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Швейцарии, который пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе 3 июля.
 
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