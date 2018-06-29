Школьникам с 1 июля придётся оплачивать проезд на общественном транспорте

Белорусским школьникам с 1 июля по 1 сентября надо будет оплачивать проезд на городском транспорте. Исключение только для минских школьников.

Согласно постановлению Совета Министров от 16 февраля 2011 года (№ 202), учащиеся из учреждений общего среднего и специального образования могут без оплаты проезжать от места проживания к месту учебы с сентября по июль.

А вот вопрос с оплатой в июле и августе регионы могут решить на своё усмотрение.