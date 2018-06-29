Несколько дней назад из Черногории выехала фура, вчера ночью ее водитель услышал в грузовом отсеке голоса. Так как груз был опломбирован, водителю ничего не оставалось, кроме как вызвать милицию, пишет «СБ».



Дело было на трассе М1, недалеко от Барановчией. Приехал представитель УВД Брестского облисполкома, «вскрыл» фуру и обнаружил двух мужчин: «Они объяснили, что забрались в автомобиль еще в Венгрии и намеревались попасть в другую страну Евросоюза. По данному факту проводится проверка. Нелегалы переданы пограничным службам», а – рассказал милиционер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое мужчин из Венгрии хотели попасть в другую страну ЕС, но оказались в Барановичах Несколько дней назад из Черногории выехала фура, вчера ночью ее водитель услышал в грузовом отсеке голоса. Так как груз был опломбирован, водителю ничего не...