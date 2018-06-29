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Двое мужчин из Венгрии хотели попасть в другую страну ЕС, но оказались в Барановичах
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Несколько дней назад из Черногории выехала фура, вчера ночью ее водитель услышал в грузовом отсеке голоса. Так как груз был опломбирован, водителю ничего не оставалось, кроме как вызвать милицию,
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Несколько дней назад из Черногории выехала фура, вчера ночью ее водитель услышал в грузовом отсеке голоса. Так как груз был опломбирован, водителю ничего не...
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