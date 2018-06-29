В Несвежском замке ждут сильных духом газонокосильщиков

Беларуска Виктория Попова посетила Несвижский замок, видимо, впечатлилась красотой этого места и пообщалась с директором дворцово-замкового комплекса. Последняя рассказала девушке о том, что на протяжении долгого времени склоны замка – фортификационные газоны – подстригала семья эквилибристов. Отец и сын даже сделали себе специальную обувь с каблуком для удобства работы. Но в этом году решили покинуть рабочее место, поэтому замок ищет им замену.

А пока, как сказали в дирекции замка, газон комплекса стрижет «первая бригада».