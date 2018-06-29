Несвиж советского времени на фотографиях. Каким он был…

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Сегодня мы подготовили небольшую экскурсию по центральной части Несвижа советского времени.

Нам уже сложно представить, что лишь в конце 1960-х годов в повседневную жизнь немногих несвижан вошли элементарные ныне удобства: своя отдельная квартира, центральное отопление, газ, ванная комната вместо общественной бани, современные универмаг с широким (относительно первых послевоенных лет) ассортиментом, новый кинотеатр, ресторан, кафе. Только в 1967 г. в Советском Союзе ввели пятидневную рабочую неделю. Рабочие и служащие получили второй выходной день, и это становится лучшим показателем успехов послевоенных преобразований. Советский человек раскрепостился, у него появились возможность, время и деньги не только на хлеб, но и на зрелища.

Этим снимкам — 40 — 50 лет. Они — ценные документы, рассказывающие о том, как рос, развивался наш город, как менялись к лучшему его вид, инфраструктура. Каким он стал, мы все сейчас видим: красивым, уютным, чистым. В нем органично сочетаются уникальный древний архитектурный ансамбль и современные здания.

Ольга ШКРАБИНА,

старший научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея.