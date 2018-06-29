Несвиж советского времени на фотографиях. Каким он был…

Фото ратуши, не позднее 1972 года. Датировать этот снимок
помогла киноафиша, которая достаточно хорошо видна в его правом углу. Польский военный детектив «Операция «Брутус», основанный на реальной истории, был выпущен на экраны
в 1970 году, а в 1972 озвучен на русском языке. Интересное
совпадение: одну из ролей в фильме сыграла родившаяся
в 1942 году в Несвиже актриса театра, кино и театральный
режиссер Иоланта Бохдаль
Начинаем нашу экскурсию со стороны Слуцкой брамы. Фотография взята из альбома И. Козлова «Несвиж» 1967 года, снимок сделан через балконную решетку Слуцких ворот. Обратите внимание на небольшую ширину дороги, по которой сквозь браму ездили вплоть до 1970 г., слева — дома, которые сохранились до сих пор, далее видно строящееся здание райисполкома. Справа — дом, который был окончательно снесен в начале 1980-х, сейчас на этом месте размещается городской фонтан
Взгляд с высоты на центр Несвижа конца 1980-х
Вид со стороны городской бани на здание горсовета
и современный угловой магазин «Ваш дом» — бывший жилой дом постройки ХVІІІ в. В 1930-х там размещалась скобяная лавка, а подвал использовался для хранения картофеля. Огороженный скверик слева — территория нынешнего райисполкома
Многие несвижане помнят всесоюзно популярный
магазин «Книжный мир», или, как его называли в городе, магазин Макаровых. Из разных уголков СССР приходили в книжный письма с адресом: «Несвиж, Макарову». В магазине был выбор литературы на любой вкус. Валентин Васильевич, его жена Тамара Сергеевна, их сын и дочь активно пропагандировали книги: сообщали клиентам о новинках, рассказывали о них
по местному радио, в газете, выезжали на ярмарки в другие города, налаживали обмен с другими магазинами страны
Фото 1982 года. В «Домике на рынке» в это время была открыта столовая №2, в простонародье «Борисова столовая». Рядом — строительная площадка. Возводят жилой дом
А это вид на ратушу начала 60-х годов
Автостанция уже есть, а магазинов нет
На месте этого двухэтажного дома по ул. Советской в конце 60-х выросла новая пятиэтажка, первый этаж которого занял продовольственный магазин Несвижа «Гастроном №1»
Сегодня мы подготовили небольшую экскурсию по центральной части Несвижа советского времени.
Нам уже сложно представить, что лишь в конце 1960-х годов в повседневную жизнь немногих несвижан вошли элементарные ныне удобства: своя отдельная квартира, центральное отопление, газ, ванная комната вместо общественной бани, современные универмаг с широким (относительно первых послевоенных лет) ассортиментом, новый кинотеатр, ресторан, кафе. Только в 1967 г. в Советском Союзе ввели пятидневную рабочую неделю. Рабочие и служащие получили второй выходной день, и это становится лучшим показателем успехов послевоенных преобразований. Советский человек раскрепостился, у него появились возможность, время и деньги не только на хлеб, но и на зрелища.
Этим снимкам — 40 — 50 лет. Они — ценные документы, рассказывающие о том, как рос, развивался наш город, как менялись к лучшему его вид, инфраструктура. Каким он стал, мы все сейчас видим: красивым, уютным, чистым. В нем органично сочетаются уникальный древний архитектурный ансамбль и современные здания.
Ольга ШКРАБИНА,
старший научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея.