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Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси, приведший Эллину Звереву к золоту Олимпиады-2000

30.06.2018 12:55 — Разное | Tut.by  
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На 58-м году ушел из жизни Виктор Бочин — заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике в метании копья, сообщает официальный сайт БФЛА.


Виктор Бочин — муж и тренер Эллины Зверевой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он тренировал Эллину Звереву, вместе они завоевали олимпийское золото Сиднея в метании диска в 2000 году.

TUT.BY присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Виктора Петровича Бочина.

 
 
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На 58-м году ушел из жизни Виктор Бочин - заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике в метании копья.
 
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