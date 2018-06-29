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Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси, приведший Эллину Звереву к золоту Олимпиады-2000
На 58-м году ушел из жизни Виктор Бочин — заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике в метании копья, сообщает официальный
Он тренировал
TUT.BY присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Виктора Петровича Бочина.
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На 58-м году ушел из жизни Виктор Бочин - заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике в метании копья.
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