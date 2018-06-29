Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси, приведший Эллину Звереву к золоту Олимпиады-2000

На 58-м году ушел из жизни Виктор Бочин — заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике в метании копья, сообщает официальный сайт БФЛА.



Виктор Бочин — муж и тренер Эллины Зверевой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он тренировал Эллину Звереву , вместе они завоевали олимпийское золото Сиднея в метании диска в 2000 году.

TUT.BY присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких Виктора Петровича Бочина.