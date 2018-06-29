Парламентарии КНДР в июле посетят Беларусь - представитель КПРФ

Северокорейские парламентарии в июле примут участие в научно-практической конференции в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" в субботу координатор Группы дружбы между Госдумой и Верховным народным собранием КНДР, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

"В конце июля месяца у нас будет большая научно-практическая конференция в Беларуси, в которой примут участие и парламентарии из КНДР", - сказал в субботу К.Тайсаев.

Он отметил также, что основной задачей депутаты Госдумы ставят создание дискуссионной площадки на базе комитета по международным делам для взаимодействия парламентариев из КНДР и Южной Кореи.