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Техническая миссия МВФ будет работать в Беларуси 9-13 июля

30.06.2018 12:32 — Разное | Интерфакс  
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Плановая техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в белорусском представительстве фонда.

Целью работы миссии является обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики.

Руководить работой миссии будет заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян, который возглавляет миссию МВФ по Беларуси с декабря 2017 года.

Как сообщалось, в апреле МВФ значительно улучшил прогнозные параметры ключевых макропоказателей для Беларуси - ВВП и инфляции.

В соответствии с обновленным прогнозом, прирост ВВП Беларуси в 2018 году составит 2,8% против 0,7%, которые прогнозировал МВФв октябрьском WEO. Прогноз по инфляции на 2018 год улучшен с 7,5% до 6%. На 2019 год МВФ также прогнозирует инфляцию в Беларуси на уровне 6%.

По обновленной оценке МВФ, в 2019 году ВВП Беларуси вырастет на 2,4%. Примерно такие же темпы роста сохранятся в среднесрочной перспективе. На 2023 год МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 2%.

В соответствии с прогнозом, дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2018 году составит 2,5% ВВП, в 2019 - 2,7% ВВП, и снизится до 1,7% ВВП в 2023 году.

Сотрудничество Беларуси с МВФ пока ограничивается техническими консультациями, несмотря на переговоры о возобновлении кредитного сотрудничества, которые Минск проводил в течение 2016-2017 годов, в том числе по вопросу подготовки новой кредитной программы в рамках механизма расширенного финансирования для поддержки реформирования национальной экономики.

В частности, речь шла о возможной реализации с МВФ трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет. Летом 2017 года стороны сообщили о приостановке этих переговоров из-за расхождений по ряду позиций. Минск сохраняет активное техническое сотрудничество с МВФ.

Беларусь реализовала программу stand-by МВФ на $3,52 млрд в 2009-2010 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Плановая техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в белорусском...
 
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