МАРТ снизил тарифы на электроэнергию для промпотребителей

В Беларуси с 1 июля 2018 года на 2,3% снижаются тарифы на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей.

Решение утверждено приказом министра антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении МАРТ уточняется, что тариф снижен на 2,3% для всех категорий промпотребителей - с присоединенной мощностью 750 кВА и, а также с присоединенной мощностью до 750 кВА.

«Снижение тарифов обусловлено итогами работы энергетической отрасли и республики в целом за истекший период 2018 года, положительной динамикой объемов производства продукции, и, как следствие, увеличением объемов выручки за энергоресурсы от реального сектора экономики на фоне сложившегося низкого уровня инфляции и проводимой работы по снижению затрат, - сказано в сообщении МАРТ.

Прежние тарифы на электроэнергию действуют с 1 января 2018 года.