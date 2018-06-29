В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что полностью готовы выполнять новое перемирие, вступающее в силу 1 июля.

"27 июня в ходе Минской встречи была достигнута договоренность, о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности соблюдения данного решения и заставим украинское командование придерживаться достигнутого соглашения", - сообщил на брифинге начальник пресс-службы ВС ДНР Данил Безсонов в субботу.

27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление в связи с началом уборки урожая. "При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени", - сказал спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.