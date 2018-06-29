В минском аэропорту задержали трех пакистанцев с Fan ID при попытке нелегальной миграции в ЕС

Сотрудники отряда пограничного контроля «Минск» в аэропорту белорусской столицы выявлили трех граждан Пакистана, которые прибыли в Беларусь из России с целью незаконной миграции в Евросоюз. Нарушители задержаны при оформлении пассажиров рейса «Минск-Франкфурт».

Как сказано в сообщении Госпогранкомитета Беларуси, изначально злоумышленники приехали в Россию на основании паспортов болельщиков ЧМ по футболу. Затем они направились в Беларусь. При оформлении на авиарейс из Минска, иностранцы предъявили разрешения на пребывания в ФРГ, которые оказались похищенными.

Злоумышленникам грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет. До окончания разбирательств задержанные будут находится в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.

В Госпогранкомитете также сообщили, что за минувшие трое суток на разных участках границы Беларуси с европейскими странами задержано около 30 нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Как сообщалось, в МВД Беларуси констатируют отсутствие существенных проблем при реализации соглашения с РФ о безвизовом режиме на время Чемпионата мира по футболу. Между тем, белорусские правоохранители констатируют попытки особой категории "болельщиков" с помощью Fan ID незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Евросоюз. Ранее были пресечены такие попытки со стороны граждан Марокко и Бангладеш.

Всего зафиксировано около ста случаев, когда белорусскими пограничниками были задержаны иностранные болельщики с Fan ID, но без шенгенской визы, а также нелегальные мигранты под видом футбольных фанатов.

Как сообщалось, Беларусь и Россия подписали 29 мая в Минске межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

В соответствии с документом, иностранные граждане, имеющие карту болельщика (Fan ID), смогут въезжать, временно пребывать и следовать транзитом через Беларусь в безвизовом порядке в Россию на чемпионат мира по футболу в период с 4 июня по 25 июля. В свою очередь Россия предоставит в 2019 году право безвизового въезда и пребывания на своей территории иностранных болельщиков, которые будут следовать на II Европейские игры в Минск. Соглашение вступило в силу 1 июня.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, безвизовым режимом уже воспользовались около 14 тыс. человек.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.