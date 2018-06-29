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Аэрофлот оштрафован на 120 тыс. рублей за задержку рейсов

30.06.2018 11:02 — Разное | Интерфакс  
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Аэрофлот заплатит 120 тыс. рублей штрафа за задержку девяти рейсов минувшей весной, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"С марта по апрель 2018 года ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" задержано более чем на пять часов девять рейсов. При этом резервных воздушных судов пассажирам предоставлено не было", - отметили в ведомстве.

В этой связи прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях по ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) в отношении юридического и должностного лица.

"Постановлениями мировых судей виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на общую сумму 120 тыс. рублей. Решения суда вступили в законную силу", - добавили в ММТП.

 
 
Ссылка на источник 24
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Аэрофлот заплатит 120 тыс. рублей штрафа за задержку девяти рейсов минувшей весной, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП). "С марта...
 
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