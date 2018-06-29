Из-за сильных дождей в Беларуси 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Местами порывы ветра ожидаются до 20 м/с.

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Пройдут дожди, ночью по востоку сильные дожди, днем во многих районах дожди будут продолжительными и сильными. В дневные часы по северо-востоку возможны грозы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности Из-за сильных дождей в Беларуси 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Местами порывы ветра ожидаются до 20 м/с.

Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 10-16 градусов, по востоку - плюс 17-22.