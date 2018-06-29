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В Китае шесть воспитательниц детсада подняли автомобиль, чтобы помочь мужчине

30.06.2018 13:19 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Утром 23 июня в китайском уезде Гуань провинции Хэбэй шесть воспитательниц детского сада подняли автомобиль, чтобы освободить придавленного человека.  

Как сообщает Yanzhao Metropolis Daily, водитель машины не заметил сидевшего на корточках 50-летнего мужчину, а гражданин разговаривал по телефону и не обратил внимание, что в его сторону едет транспортное средство. Автомобиль наехал на человека и придавил ему ногу.  

Крик пострадавшего услышали воспитательницы находившегося поблизости детского сада. Не прошло и 20 секунд, как шесть женщин в оранжевой униформе подбежали к машине, приподняли её и отодвинули.  

«Я горд, что у нас такие отзывчивые воспитатели. Они являются настоящими примерами для подражания детям нашего учебного заведения», – приводит издание слова директора учреждения.  

Прибывшие медработники сказали, что у мужчины сломана нога. Пострадавшего госпитализировали.  

Весной 2018 года во Франции мигрант из Мали спас 4-летнего мальчика.  

Ребёнок едва не упал с пятого этажа – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Китая. Утром 23 июня в китайском уезде Гуань провинции Хэбэй шесть воспитательниц детского сада подняли автомобиль, чтобы освободить придавленного...
 
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