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В Китае шесть воспитательниц детсада подняли автомобиль, чтобы помочь мужчине
Новости Китая. Утром 23 июня в китайском уезде Гуань провинции Хэбэй шесть воспитательниц детского сада подняли автомобиль, чтобы освободить придавленного человека.
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Крик пострадавшего услышали воспитательницы находившегося поблизости детского сада. Не прошло и 20 секунд, как шесть женщин в оранжевой униформе подбежали к машине, приподняли её и отодвинули.
«Я горд, что у нас такие отзывчивые воспитатели. Они являются настоящими примерами для подражания детям нашего учебного заведения», – приводит издание слова директора учреждения.
Прибывшие медработники сказали, что у мужчины сломана нога. Пострадавшего госпитализировали.
Весной 2018 года во Франции мигрант из Мали спас 4-летнего мальчика.
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Новости Китая. Утром 23 июня в китайском уезде Гуань провинции Хэбэй шесть воспитательниц детского сада подняли автомобиль, чтобы освободить придавленного...
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