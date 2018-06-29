В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление

Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных на лестничной площадке второго этажа ощущался запах дыма. Спасатели проникли в квартиру.



Фото: Брестское ОУМЧС

На кровати лежал 27-летний молодой человек. Парня передали медработникам. После осмотра гражданин отказался от госпитализации.

Причиной задымления стала оставленная без присмотра еда на включённой газовой плите.

Летом 2018 года горела многоэтажка в Солигорске.