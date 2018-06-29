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В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление
Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных на лестничной площадке второго этажа ощущался запах дыма. Спасатели проникли в квартиру.
На кровати лежал 27-летний молодой человек. Парня передали медработникам. После осмотра гражданин отказался от госпитализации.
Причиной задымления стала оставленная без присмотра еда на включённой газовой плите.
Летом 2018 года горела многоэтажка в Солигорске.
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Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области. По сведениям МЧС...
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