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В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление

30.06.2018 12:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия пожарных на лестничной площадке второго этажа ощущался запах дыма. Спасатели проникли в квартиру.  

В Давид-Городке мужчина забыл на включённой газовой плите еду. В пятиэтажке произошло задымление
Фото: Брестское ОУМЧС  

На кровати лежал 27-летний молодой человек. Парня передали медработникам. После осмотра гражданин отказался от госпитализации.  

Причиной задымления стала оставленная без присмотра еда на включённой газовой плите.  

Летом 2018 года горела многоэтажка в Солигорске.  

Предполагается, что причиной пожара стала оставленная без присмотра пища на газовой плите (здесь подробности).  

 
 
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Новости Беларуси. Утром 28 июня спасателям сообщили о дыме, который шёл из окна квартиры пятиэтажного дома в Давид-Городке Брестской области.   По сведениям МЧС...
 
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