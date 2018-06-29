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В Дрогичинском районе ребёнок разводил костёр и попал в больницу
Новости Беларуси. 26 июня в агрогородке Радостово ребёнок получил ожоги во время разведения костра при помощи бензина.
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При разведении огня ребёнок воспользовался бензином. В результате костёр загорелся, а мальчика задело пламенем. Пострадавшего доставили в медучреждение с ожогами лица и рук. Жизнь ребёнка находится вне опасности.
Летом 2018 года под Витебском мальчик получил ожоги.
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Новости Беларуси. 26 июня в агрогородке Радостово ребёнок получил ожоги во время разведения костра при помощи бензина. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское...
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