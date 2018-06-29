Дело о нападении на Сергея Чалого передано в прокуратуру

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“Осталось две недели до назначения слушаний в суде, – говорит он. – Уголовное дело начали по части 2 статьи 339 УК [Злостное хулиганство. – Еврорадио]. Нападавшие пробовали переквалифицировать статью на менее тяжкую, мол они напали не на группу лиц, а конкретно на Сергея Чалого, а я оказался рядом. Но, как мне рассказал следователь, у них не получилось”.





Часть 2 статьи 339 УК РБ – Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Санкция по этой части статьи – до 6 лет лишения свободы.





Нападение произошло в ночь на 19 мая во дворе дома №6 по улице Ленина в Минске . По версии милиции, Чалый и его друг пострадали в пьяной драке – их избила компания, отдыхавшая по соседству.









Изначально по подозрению в совершении преступления были задержаны пятеро минчан. Среди них – девушка, которую отпустили после опроса. Участники драки объясняли следователям, что напали на компанию Чалого, услышав оскорбления в свой адрес.



