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Дело о нападении на Сергея Чалого передано в прокуратуру

30.06.2018 13:30 — Разное | Партизан  
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Дело о нападении на автора программы “Экономика на пальцах” Сергея Чалого передано в прокуратуру. В нём двое обвиняемых и двое потерпевших. Об этом Еврорадио сообщил друг независимого аналитика, который проходит по делу потерпевшим вместе с Чалым.


Фото: TUT.by
“Осталось две недели до назначения слушаний в суде, – говорит он. – Уголовное дело начали по части 2 статьи 339 УК [Злостное хулиганство. – Еврорадио]. Нападавшие пробовали переквалифицировать статью на менее тяжкую, мол они напали не на группу лиц, а конкретно на Сергея Чалого, а я оказался рядом. Но, как мне рассказал следователь, у них не получилось”.

Часть 2 статьи 339 УК РБ – Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Санкция по этой части статьи – до 6 лет лишения свободы.

Нападение произошло в ночь на 19 мая во дворе дома №6 по улице Ленина в Минске. По версии милиции, Чалый и его друг пострадали в пьяной драке – их избила компания, отдыхавшая по соседству.


Изначально по подозрению в совершении преступления были задержаны пятеро минчан. Среди них – девушка, которую отпустили после опроса. Участники драки объясняли следователям, что напали на компанию Чалого, услышав оскорбления в свой адрес.


 
Теги: Минск
 
 
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Дело о нападении на автора программы “Экономика на пальцах” Сергея Чалого передано в прокуратуру. В нём двое обвиняемых и двое потерпевших. Об...
 
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