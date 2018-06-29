Посол США в Эстонии подал в отставку

"Для президента говорить, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО также плоха, как НАФТА", не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", – написал дипломат на своей странице в Facebook.





Мелвилл отметил, что он, как посол, был "запрограммирован" поддерживать политику США, но вынужден уйти в отставку, так как больше не может это делать.





Дипломат уточнил, что его последним рабочим днем будет 29 июля, хотя администрация США еще не нашла для него замену.













Джеймс Мелвилл занимал должность посла в Эстонии с 2015 года.





Послу США в Канаде прислали письмо с белым порошком и угрозами





Напомним, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что его включили в российский санкционный список из-за близких отношений с президентом Бараком Обамой.



