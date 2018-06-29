Кто хвалит пенсионную реформу в России?

Создатель скрипта «MetaBot» для отслеживания «кремлеботов» на «YouTube» рассказал о массовом упоминании пенсионной реформы.





По словам Романа Смолина, есть как минимум 580 активных аккаунтов, которые ежедневно оставляют 58 000 однотипных позитивных комментариев о пенсионной реформе в России, пишет thebell.io.





По данным «Медиалогии», с 14 июня тему пенсионного возраста в российских соцсетях упоминали более 7 млн раз (16 июня – количество упоминаний реформы выросло почти до 900 000). Для сравнения – футбольные сборные в дни матчей ЧМ набирали максимум по 30-40 тыс. упоминаний в день.









14 июня глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил о возможном повышении пенсионного возраста (до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин).



