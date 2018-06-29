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Штайнмайер опоздал на 4 часа, но пообщался с белорусскими историками

30.06.2018 12:45 — Разное | Партизан  
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Изменения в расписании президента ФРГ начались утром из-за сломанного самолета, позже сместилось время всех его мероприятий в Минске.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообщался в пятницу с молодыми белорусскими историками, а также экспертами из России и Украины на тему создания транснациональной памяти о Второй Мировой войне, передает корреспондент Sputnik.

Президенты Германии, Австрии и Беларуси в пятницу открыли мемориальный комплекс в Тростенце – крупнейшем концлагере на территории республики времен Второй Мировой войны. Помимо участия в мемориальных мероприятиях, Штайнмайер должен был поучаствовать и в исторической конференции в минском IBB, однако спустя несколько часов после заявленной встречи с ним президента так и не было – многие не были уверены в том, что Штайнмайер и вовсе успеет посетить ее.

"Рад, что вы еще рады"
Опоздав практически на четыре часа, Штайнмайер вошел в конференц-зал скромно и с небольшим количеством охраны. Федеральный президент уже занял свое место в кресле, когда половина зала продолжала стоять и фотографировать его. Первым делом Штайнмайер извинился за опоздание.
"Как вы, наверное, уже знаете, утром в Берлине оказалось, что мой самолет неисправен. Я рад, что решили лететь не на нем", – пояснил президент.

Открытие мемориала в Тростенце также заняло больше времени, чем планировалось, признал Штайнмайер, как и переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Я рад, что вы еще рады меня видеть", – пошутил он.

"Идем вперед или назад?"
По словам Штайнмайера, в контексте разговора о культуре памяти, важно оценить, где сегодня общество находится. Он признался, что не уверен в том, что Европа движется в верном направлении.

"Становимся ли мы снова жертвами политики истории? Культура памяти может существовать тогда, когда между народами существует открытость и готовность оценить историю и свою вовлеченность в нее. Если история становится государственной политикой, то нет готовности обмениваться опытом об истории и заниматься ею. Я вижу ретроградные отношения сейчас, которые происходят в некоторых странах задним числом", – констатировал президент Германии.


Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и экс-президент Австрии Хайнц Фишер с супругами во время посещения мемориального комплекса "Тростенец"


Штайнмайер поблагодарил всех за уровень проведения открытия мемориала в Тростенце. По его словам, достойным его назвали и свидетели войны, и родственники жертв.

Общая история с Беларусью
Приоткрыл завесу тайны президент ФРГ и переговоров с Лукашенко. Так, по его словам, белорусский лидер согласился в том, что сегодняшнее событие нужно использовать для формирования общей культуры памяти.

"Может быть, стоит начать с конференции с участием историков, надеюсь, молодых, чтобы проанализировать историю. Возможно, поздней осенью мы сможем так встретиться – тогда получится вместе устремить взгляд в прошлое и сделать его более интернациональным… Несколько лет назад не могли себе представить, что такое с Беларусью возможно", – отметил он.
Формирование общей культуры памяти о войне особенно важно, уверен Штайнмайер.

"Определенные государства с более сильной национальной культурой идентичности идут на расстоянии от общего видения культуры истории и снова концентрируются на памяти национального характера. Стабильность и мир на этом континенте будут долгосрочны, только если у нас будет мужество к открытости, когда мы будем устремлять свой взгляд на прошлое. Также нам нужно мужество, чтобы смотреть в будущее", – сказал президент ФРГ.

Цифровая память
Согласился Штайнмайер и с предложением молодых историков о том, что память о войне сегодня необходимо цифровизировать и рассказывать о ней через приложения или другие современные методы.

"Беседы с выжившими ничем нельзя заменить. Если мы говорим об отдаленном будущем, то ситуация будет не такой, как сейчас. Адекватно мы ничем свидетельства заменить не сможем. Нам нужно осознавать ответственность и задавать себе вопрос, как мы понесем это все дальше", – отметил он.

Президент ФРГ высоко отметил опыт тех мемориалов, в которых рассказывают историю войны эмоционально, специально для молодежи. По его мнению, об истории необходимо говорить именно так.

"Политика будет сопровождать на этом пути", – пообещал он.




 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в расписании президента ФРГ начались утром из-за сломанного самолета, позже сместилось время всех его мероприятий в Минске.
 
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