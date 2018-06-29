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Абитуриент -2018 сдал математику на 100 баллов, успел погулять с друзьями, посмотреть кино, и даже поиграть в компьютерные игры

30.06.2018 12:30 — Разное | Партизан  
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Никита Бородко сдал математику на 100 баллов и объяснил, почему по русскому — 98.

Абитуриент -2018 сдал математику на 100 баллов, успел погулять с друзьями, посмотреть кино, и даже поиграть в компьютерные игры
Фото: vk.com
Математика — 100 баллов, русский язык — 98. Ничего себе результаты централизованного тестирования у выпускника минской гимназии №29 Никиты Бородко. Парень рассказывает Еврорадио, не киборг.

- Почему завалил русский?

Никита: Математика —  точная наука. Чтобы хорошо ее сдать, нужно много работать, учить правила, решать задачи. Чтобы понимать геометрию, должно быть образное мышление, нужно включать логику. А в русском много исключений из правил и всё не так точно. Но, как и в других науках, знания нарабатываются практикой. Где-то что-то недоучил.

- Как ты готовился к тестированию?

Никита: Я ходил в образовательный центр "100 баллов", занимался там русским, математикой и физикой. Русским — один год, математикой и физикой — два. У меня и в гимназии хорошие учителя, но уделить много времени каждому ученику невозможно. Заниматься с репетитором полезно, но если не работать самому, никакой, даже самый лучший репетитор не поможет. Всё зависит от человека и его цели. Чтобы проверить свои знания, я два раза сдавал репетиционное тестирование по русскому языку, четыре — по физике и математике (первый раз пошел еще в прошлом году). Итоговое тестирование по математике было сложнее. Была сложная задача уровня Б12 — её не все решили. Та задача, которая была Б12 в РТ, в итоговом оказалась Б9 — вот такой сюрприз. Еще в итоговом было много геометрии. Итоговое тестирование по физике тоже оказалось сложнее, чем репетиционное. Мне кажется, я допустил ошибку, 100 балов уже не наберу — не хватило знаний. Постараюсь в будущем это исправить. Русский был по уровню такой же, как и тест в прошлом году. И он показался мне легче, чем репетиционный. Может, я просто больше готовился. С годами русский дается проще. 


- Такое чувство, что ты только учишься. А как же свободное время?

Никита: Люблю братьев Стругацких. Предпочтения в музыке разные. Могу послушать как Бетховена, так и что-то современное. Всё зависит от настроения. С любимым режиссером пока не определился, но кино — это мой самый любимый вид искусства, потому что оно сочетает в себе всё сразу — и музыка, и работа режиссера, и работа актеров, и очень интересно смотреть, как там что снято. Когда фильм интересный, ты выпадаешь из реальности на пару часов. Со мной так.

- Когда ты в последний раз играл в компьютерные игры?

Никита: Играю. У меня хватает свободного времени. Во время учебы в школе я над аттестатом особо не заморачивался. Ходил на курсы, учился, но при этом много времени проводил с друзьями и за компьютером тоже. По дискотекам не хожу, там слишком шумно. Больше гуляем, ходим в кино или сидим у кого-то из друзей в гостях. У меня достаточно широкий круг общения. Так что всё как у всех. Когда хочется решать — решаю, когда нет — я не из тех людей, которые могут себя заставить что-то делать.

- Можешь тогда обозначить главную проблему молодежи?

Никита: Прежде всего проблема поколений. Как молодежь относится к родителям, пожилым людям. Разные интересы. Молодежь не понимает интересов родителей, и наоборот — папы и мамы не всегда понимают своих детей.

- Хорошо. Знаешь, что такое закладка?

Никита: Ну, первое, что приходит в голову, — это, конечно, не закладка для книги. Я понимаю, о чем вы: наркотики — это большая проблема. Но среди моих друзей никто не употребляет, все ведут достаточно здоровый образ жизни.

- Ты состоишь в БРСМ?

Никита: БРСМ — не моё. Нам предлагали: кто-то вступил, кто-то нет. Это не такое преступление, что если ты откажешься, то к тебе домой приедет наряд. Мне кажется, что БРСМ ничего не даёт, так, для галочки.

- Ты бы уехал из страны?

Никита: Я много думал об этом, но пока не решился. Возможно, немного поучусь в Минске и потом уеду, чтобы иметь больше возможностей для самореализации и поиска хорошей работы.

- Кем ты видишь себя в будущем?

Никита: Хочу заниматься наукой — физикой. Для меня это способ познания мира. Мне всегда было интересно, почему что-то происходит, по какой причине. Почему, например, небо голубое, почему солнце желтое. Как вообще устроена электроника, по какому принципу работает микроволновка. Самое главное — докопаться до сути.


 
Теги: Минск
 
 
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