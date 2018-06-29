Аннексия в головах: «Воссоединение России с Беларусью стало бы крупным национальным успехом»

Причем, особенно цинично то, что все выглядит как забота о Беларуси.





«После воссоединения с Россией Беларусь со своей сохранившейся промышленностью может рассчитывать на серьезный экономический расцвет. Россия — богатая страна и в годину экономического бума, и даже в эпоху кризиса. Она осуществляет такие проекты и может производить такие инвестиции, которые маленькая Беларусь просто не могла себе позволить. Все отлично знают, что она сейчас работает на износ, практически все товары конкурентоспособного качества отправляя в Россию. В своем Обнинске я могу купить белорусскую индейку с черносливом, а в самой Беларуси я её не видел ни разу. И так практически со всем. Будучи частью огромной экономической системы, Белоруссия в её рамках будет процветать, наслаждаясь отдачей от масштаба. Будучи форпостом на западном направлении, Беларусь еще и будет наслаждаться выгодами от этого положения „моста“. Произойдет органичная интеграция военной, политической, управленческой и научной элиты, причем выходцы из Беларуси смогут, на мой взгляд, рассчитывать на достаточно весомые карьеры, поскольку пользуются репутацией низкокоррумпированных кадров», — уверен публицист Егор Холмогоров.





Он утверждает, что все те выгоды, которые раньше лукашенковская Беларусь рассчитывала получить от промежуточного положения, сейчас сходят на нет. «Уровень жизни и развития в России несопоставимо выше. Даже российская бедность зачастую лучше белорусского среднего достатка. В обостряющемся внешнеполитическом положении лучше быть „чьими-то“, чем „ничьими“, территория которых используется для конфликтов. И это всё не говоря о главном: белорусы и великорусы — один народ, одна цивилизация, одна вера. Наше разделение абсолютно искусственно. Сепаратность Беларуси ведет к выдумыванию фантомных идеологий типа „литвинизма“, форменной исторической глупости. Напротив, появление Беларуси в одном государстве с Россией резко усилит славянское начало, от чего будет выгода для всех частей русского народа. Воссоединение с Беларусью сможет помочь сделать саму Россию более славянским, более социальным, более в хорошем смысле слова европейским государством», — заключил эксперт.





Политолог Павел Святенков также придерживается мнения о том, что воссоединение Беларуси с Россией было бы выгодно каждой из сторон.





«Объединение России и Беларуси могло бы дать серьезный психологический эффект. Это был бы крупный национальный успех после распада СССР. Кроме того, белорусские производители получили бы тогда доступ на огромный российский рынок, будучи уравненными с внутрироссийскими производителями. Естественно, белорусы также были бы полностью уравнены правах с гра анами России. Что касается России, то она бы в этом случае получила прямой выход к границе Европейского Союза, а не только через Калининградскую область, которая является эксклавом РФ. Население России в данном случае увеличилось бы на 10 млн человек — на численность населения Беларуси», — сказал Святенков.





Воссоединение двух стран, на его взгляд, привело бы к усилению их оборонных позиций, укреплению положения на постсоветcком пространстве, решению вопросов безопасности. «Беларусь — результат советского национального конструирования, и если она не воссоединится с Россией, ее может попытаться поставить в зависимость от себя Польша, поскольку и Украина, и Беларусь — это кресы, восточные окраины средневекой польской империи. Но вряд ли белорусы желают для себя такого будущего», — заключает эксперт.





Для Беларуси, по словам политолога, возвращение в состав России привело бы к повышению уровня жизни и закрыло бы раз и навсегда вопрос тарифов на энергоресурсы. «Лукашенко ругается, говорит, что тарифы для Беларуси должны устанавливаться как для Смоленской области, но Смоленская область — несомненная часть России, а Беларусья является независимым государством. Если белорусские власти претендуют на то, чтобы тарифы были такими же, как и в отношении внутренних регионов России, то, может быть, им имеет смысл и с экономической точки зрения задуматься об объединении», — отметил Святенков.





Таким образом, россияне ради аннексии Беларуси вновь готовы предложить нам бесплатный сыр. Но он, как известно, как правило, находится в мышеловке.